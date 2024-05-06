Haval привезет в Россию гибридные автомобили

Компания Haval официально привезет в Россию гибридные версии своих моделей. О будущем расширении модельного ряда сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Какие модели Haval будут доступны на российском рынке в гибридном исполнении, пока неизвестно.

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Сегодня среди модельного ряда Haval в гибридной версии официально в России можно купить только флагманский внедорожник Tank 500. Однако Акифьев сообщил, что позже китайская марка расширит ассортимент гибридов на российском рынке. При этом точных сроков специалист не привел.

Топ-менеджер подчеркнул, что в настоящее время Haval готовит свою дилерскую сеть к продаже гибридных моделей. Ожидается, что в новом исполнении будет доступен даже бюджетный кроссовер Jolion.

В конце апреля компания Exeed рассказала о сроках появления на российском рынке гибридного кроссовера RX. «Дальнобойная» модель должна поступить в автосалоне уже нынешним летом.