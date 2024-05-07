Mercedes представила новый кабриолет от AMG

Компания Mercedes-Benz представила кабриолет CLE 53 от спортивного подразделения AMG. Автомобиль получил название Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet.

Под капотом у кабриолета рядный 6-цилидровый двигатель объёмом три литра с двойным турбонаддувом, как и у купе AMG CLE 53. В обычном режиме мотор развивает 449 лошадиных сил, но благодаря встроенному стартёр-генератору отдачу можно кратковременно увеличить до 472 сил.

В базовой версии Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды, но в режиме Race Start, доступном в комплектации AMG Dynamic Plus, ускорение до сотни происходит за 4,2 секунды, а максимальная скорость увеличивается до 270 км/ч. В то же время стандартная версия машины ограничена на уровне 250 км/ч.

Кабриолет также получил адаптивную подвеску, рулевое управление задней осью, а также пять программ управления AMG Dynamic Select.

Напомним, что в конце апреля в Mercedes представили купе AMG GT с рекордным для гражданских машин марки разгоном до 100 км/ч, а также Mercedes-AMG C 63 S E Performance с самым мощным серийным четырёхцилиндровым двигателем в мире.