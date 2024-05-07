Раскрыты подробности традиции обновления президентского авто перед инаугурацией

Обновление президентского автомобиля перед инаугурацией - распространенная практика, используемая и на Западе. Но в прежние годы у российского автопрома не было такой возможности, а сейчас она появилась, отметил в беседе с ТАСС бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко.

"Машина была когда-то взята из варианта американского протокола", - объяснил он некоторые элементы церемонии.

Причем, согласно традиции США, авто предыдущего лидера не использовалось - "выпускалась машина для нового президента".

"Разрабатывается новый вариант машины. Автомобильная промышленность идет вперед: когда-то больше, когда-то шире, когда-то - как всегда. Но делают новый автомобиль. Это правильно, наверное. У нас этого, в принципе, особенно не было, но сейчас появилась возможность поменять машину. Разработан очень интересный вариант. Поэтому не исключено, что завтра Владимир Владимирович [Путин] приедет на новой машине", - указал Шевченко.

Экс-глава протокола Кремля напомнил, что в советское время первыми лицами использовался отечественный представительский ЗиЛ.

"Мы ездили на них очень долго. Это была машина, от которой американцы рот раскрывали, когда приезжали на подготовку", - поделился воспоминаниями он.

С 1990-х, продолжил Шевченко, когда российский автопром пришел в упадок, машины начали заказывать из-за рубежа. В основном для этого закупали "Мерседесы".

"А сейчас опять наш автопром пошел в гору, очень интересные разработки. И вот появляется наша, отечественная машина", - подытожил он.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что на инаугурации президента РФ будет презентована обновленная версия российского представительского авто Aurus Senat. На аналогичной церемонии в 2018 году Путин впервые использовал этот автомобиль: на нем глава государства проехал от первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу. Сейчас Aurus применяется для передвижения главы российского государства, а также других высокопоставленных лиц.