По Крымскому мосту перекрыли движение транспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 07:00 мск.

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Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.