$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

СМИ: у Тольяттинского завода автокомпонентов сменится владелец

Владелец Тольяттинского завода автокомпонентов, принадлежавшего ушедшей из России французской компании Faurecia, вероятно, сменится. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Бывший завод автозапчастей французской Faurecia снова захотели продать
© ТАСС

Как отмечается, бывшие топ-менеджеры Faurecia готовятся к продаже 70% бизнеса структуре, которая связана с ГК «Автокомпонент» (ранее была владельцем этого завода).

Подчеркивается, что обеспечить на продукцию завода спрос смогут заказы российского производителя «АвтоВАЗ». Вместе с тем в публикации говорится, что ранее между автоконцерном и «Автокомпонентом» возникали споры в связи со сроками поставок.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что глубокую локализацию электронных автомобильных компонентов планируется поэтапно начать в РФ в 2024-2025 годах. По его словам, некоторые компоненты, серийное производство которых запустится в ближайшие годы, уже проработали.

Отмечалось, что в России начнется серийное импортозамещение таких компонентов, как печатные платы, навигационные модули, резисторы, а также конденсаторы и разъемы.

Автоновости
Владимир Беспалов
Денис Мантуров
Максим Соколов
ФАС России
Коммерсант
Минпромторг
Автоваз
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости