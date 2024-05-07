Бывший завод автозапчастей французской Faurecia снова захотели продать

Владелец Тольяттинского завода автокомпонентов, принадлежавшего ушедшей из России французской компании Faurecia, вероятно, сменится. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Как отмечается, бывшие топ-менеджеры Faurecia готовятся к продаже 70% бизнеса структуре, которая связана с ГК «Автокомпонент» (ранее была владельцем этого завода).

Подчеркивается, что обеспечить на продукцию завода спрос смогут заказы российского производителя «АвтоВАЗ». Вместе с тем в публикации говорится, что ранее между автоконцерном и «Автокомпонентом» возникали споры в связи со сроками поставок.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что глубокую локализацию электронных автомобильных компонентов планируется поэтапно начать в РФ в 2024-2025 годах. По его словам, некоторые компоненты, серийное производство которых запустится в ближайшие годы, уже проработали.

Отмечалось, что в России начнется серийное импортозамещение таких компонентов, как печатные платы, навигационные модули, резисторы, а также конденсаторы и разъемы.