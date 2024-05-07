Импорт легковых машин в Россию упал на треть

В апреле 2024 года в Россию было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Этот показатель стал минимальным за последние десять месяцев.

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Автомобилей с пробегом (старше трех лет) в апреле ввезли в Россию на 22% меньше, чем в марте (31,6 тыс. ед.). Также апрельский объем оказался на 9% ниже уровня годичной давности.

Всего по итогам четырех месяцев 2024 года в Россию ввезли 270,3 тыс. новых легковых автомобилей (в 2,2 раза больше по сравнению с январем — апрелем прошлого года) и 114,9 тыс. с пробегом (–18,6%).

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, импорт автомобилей в Россию снизился из-за новых правил их ввоза, которые изменились 1 апреля 2024 года. Так, теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ничего не изменится для граждан и компаний, которые импортируют транспортные средства из стран этого союза с процедурой растаможивания непосредственно в России.

До этого стало известно, что в России третий месяц подряд падает стоимость подержанных автомобилей — она опустилась до 2,07 млн рублей (-2%), в то время как ценник на новые машины в апреле поднялся до 3,63 млн рублей (+2,5%). Среди новых автомобилей в апреле сильнее всего ценник упал на Chery Arrizo 8 (-9,1%). Теперь его можно приобрести за 3,1 млн рублей.

Среди подержанных авто сильнее всего подешевел Range Rover Velar (-4%), сейчас его продают за 5,1 млн рублей.