$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

Chery запатентовала в России логотип новой марки: при чем тут пума

Chery запатентовала в России торговую марку Couggo. Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание на заявку, опубликованную в базе Роспатента — это графический дизайн логотипа Couggo. Правообладателем указана китайская компания Chery Automobile. Couggo не только созвучно с Tiggo — названием линейки кроссоверов марки, — но и с английским cougar, что переводится как «пума». Не исключено, что так будет именоваться новое семейство автомобилей.

Chery запатентовала в России логотип новой марки
© РИА Новости

Никаких подробностей об использовании нового логотипа Couggo нет. Это может быть как новый суббренд вроде Omoda, Jaecoo или Exeed, так и обозначение конкретной линейки машин наподобие Tiggo. С другой стороны, то, что Сhery запатентовала графическое изображение, еще не значит, что она намерена его использовать.

На сегодняшний день модельный ряд Сhery состоит из семи кроссоверов, в названии которых есть Tiggo: это Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max Plug-in Hybrid, а также Tiggo 8, Tiggo 8 Pro Max и два гибрида — Tiggo 8 Pro e+ Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Помимо них марка также продает на российском рынке седан Arrizo 8.

Гибриды, а также электромобили, которые в будущем компания намерена привезти в Россию, будут выделены в отдельную линейку Chery NEV. Этот суббренд объединит модели разных сегментов — ожидаются два электрокара А- и С-классов, а также гибриды Е-, С- и В-классов.

Автоновости
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo
Chery
Lada
Роспатент
1