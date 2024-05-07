Chery запатентовала в России логотип новой марки

Chery запатентовала в России торговую марку Couggo. Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание на заявку, опубликованную в базе Роспатента — это графический дизайн логотипа Couggo. Правообладателем указана китайская компания Chery Automobile. Couggo не только созвучно с Tiggo — названием линейки кроссоверов марки, — но и с английским cougar, что переводится как «пума». Не исключено, что так будет именоваться новое семейство автомобилей.

Никаких подробностей об использовании нового логотипа Couggo нет. Это может быть как новый суббренд вроде Omoda, Jaecoo или Exeed, так и обозначение конкретной линейки машин наподобие Tiggo. С другой стороны, то, что Сhery запатентовала графическое изображение, еще не значит, что она намерена его использовать.

На сегодняшний день модельный ряд Сhery состоит из семи кроссоверов, в названии которых есть Tiggo: это Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max Plug-in Hybrid, а также Tiggo 8, Tiggo 8 Pro Max и два гибрида — Tiggo 8 Pro e+ Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid. Помимо них марка также продает на российском рынке седан Arrizo 8.

Гибриды, а также электромобили, которые в будущем компания намерена привезти в Россию, будут выделены в отдельную линейку Chery NEV. Этот суббренд объединит модели разных сегментов — ожидаются два электрокара А- и С-классов, а также гибриды Е-, С- и В-классов.