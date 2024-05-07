В России появятся гибридные автомобили Haval

Глава "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев рассказала о планах привезти в Россию гибридные модификации Haval.

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"Эти [гибридные] технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, они будут представлены и в моделях Haval. Просто это случится чуть позднее", - сказал Акифьев в беседе с "Газетой.ru", отметив, что ведётся подготовка дилерской сети.

Первой моделью, оснащённой гибридной технологией, может стать самый продаваемый автомобиль Haval в России - кроссовер Jolion.

В Китае гибридный "Джолион" продавался с турбомотором 1.5 литра, электродвигателем и 7-ступенчатым роботом. Привод - передний. Суммарная отдача агрегатов достигает 189 л.с., расход топлива - около 5 литров на 100 км.

Ранее "РГ" рассказывала о новинках брендов Wey и Tank для рынка РФ.