Toyota возродит конкурента Mazda Miata

Спорткар Toyota S-FR, дебютировавший в качестве концепта еще в 2015 году, готов вернуться в производственные планы компании. Этот компактный заднеприводный автомобиль, изначально задуманный с двигателем 1,5 литра, был создан для конкуренции с Mazda MX-5, но проект приостановили.

Сейчас, ар данным 32cars.ru со ссылкой на Best Car, Toyota намерена возродить его. Возвращение S-FR — часть глобальной стратегии Toyota по обновлению спортивных моделей, включающей в себя возможное появление обновленных версий MR2 и Celica, а также моделей, разработанных совместно с Suzuki и Daihatsu.

Ожидается, что серийная версия S-FR будет оснащена турбомотором объемом 1,3 литра, как у GR Yaris, мощностью 148 л.с. Этот двигатель аналогичен мотору концепта Daihatsu Vision Copen. Старт продаж S-FR планируется в Японии на 2026 или 2027 год по цене чуть более 2 миллионов рублей, но на европейском рынке его стоимость будет выше.

Несмотря на амбициозность проекта по возрождению спортивных автомобилей, реализация хотя бы нескольких из этих моделей станет большим успехом для Toyota, бренда, который ранее был на грани отказа от производства подобных машин.