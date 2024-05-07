В продажу поступил универсал Subaru WRX Sportwagon

Практичный WRX с турбомотором 2.4, полным приводом и ручной коробкой передач уже доступен для заказа Мексике, а «живые» продажи начнутся позже в этом году. Причем шестиступенчатая «механика» стандартна для автомобиля. Такая версия самая дешевая и обойдется мексиканцам в 819 900 песо, или 4,43 миллиона в пересчете на рубли.

© Motor.ru

Мексиканский Subaru WRX Sportwagon — это близкий родственник австралийского WRX Sportswagon, новозеландского WRX-GTB и японского Levorg STI Sport R. Универсал приводит в движение «турбооппозитник» 2.4, развивающий 275 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента момента. Привод полный. Причем всё это можно сочетать с «механикой», а не только с вариатором.

Вариант с бесступенчатой коробкой передач Sport Lineartronic дороже версии с «механикой» на 80 000 песо и стоит 899 900 песо (4,83 миллиона рублей), а самое дорогое исполнение WRX tS оценили в в 919 900 песо (4,96 миллиона).

Sportwagon оснащен подъемной пятой дверью, открывающейся без помощи рук, и задними сиденьями, спинки которых складываются в соотношении 40/20/40.

Subaru WRX вышел на рынок Австралии в форме универсала Sportwagon в 2022 году. До США, где двухобъемники не слишком популярны, он так и не добрался и вряд ли доберется, хотя мог бы составить хорошую конкуренцию более дорогим Audi RS6 Avant и BMW M5 Touring. В Японии продается универсал Levorg с двумя моторами — 2,4-литровым и стандартным 1,8-литровым.