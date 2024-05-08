Российским Chery Tiggo 8 Pro Max улучшат работу полного привода

Chery Tiggo 8 Pro Max, проданным в России, починят полный привод. Российских владельцев обновленной модели пригласили в сервисные центры: там будет проведена «работа над ошибками», сообщает портал «Китайские автомобили». Ранее производитель получал жалобы на то, что задние колеса не подключались в нужный момент, то есть автомобиль по факту был переднеприводным. Теперь же дилеры получили необходимое программное обеспечение и инструкции, как решить эту проблему.

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Это не отзывная кампания, а именно сервисная. В Сhery проблему с полным приводом признали, нашли решение и провели финальные тестирования, после чего владельцам Tiggo 8 Pro Max разослали письма с предложением посетить сервисные центры для обновления. Для кроссоверов разработали специальную прошивку муфты полного привода Faps, которую с середины 2023 года устанавливают на обновленную модель. После этого, заверяют в компании, полный привод заработает на «самом эффективном уровне».

В представительстве Сhery заявили следующее: «В ходе сервисной кампании Chery устанавливает на автомобили новое программное обеспечение. Однако в некоторых частных случаях дилер принимает решение о замене моторного масла или редуктора в рамках гарантийных обязательств».

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max доступен в России в двух уровнях исполнения: Dreamline и Ultimate. В первом случае цены без учета скидок начинаются от 3,9 миллиона рублей, во втором — от 4,17 миллиона. Вне зависимости от комплектации кроссовер оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 197 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.