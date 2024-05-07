В России выросло число штрафов самокатчикам

В Татарстане и других регионах России растет число штрафов за нарушения при использовании электросамокатов. Компании, предоставляющие услуги проката электросамокатов, начали активно применять систему штрафов для пользователей, нарушающих правила аренды. Компании-кикшеринги наложили в этом году тысячи штрафов по всей России.

Чаще всего пользователей наказывали за неправильную парковку, езду вдвоем и нежелание спешиваться на пешеходных переходах. Например, за неправильную парковку все три компании штрафуют на 500 рублей. Однако при повторном нарушении правил парковки "МТС Юрент" взимает с пользователя уже 1 тысячу рублей. За катание вдвоем у "МТС Юрент" и Whoosh штраф составляет 800 рублей, а у "Яндекса" — 1 тысячу, сообщает "Коммерсантъ".

Также нарушители могут понести административную ответственность: ГИБДД возбудила более 66 тысяч дел в отношении пользователей СИМ. Из них 99% — по части 2 статьи 12.29 КоАП (нарушение ПДД велосипедистом или другим лицом, участвующим в дорожном движении).

Ранее комитет по транспорту Казани изъял 16 самокатов за нарушение правил стоянки, а на некоторых улицах города и вовсе запретили катания на средствах индивидуальной мобильности.

Также МЧС России опубликовало рекомендации по безопасному использованию. В правилах содержатся следующие пункты:

на одном самокате может находиться только один человек;необходимо управлять самокатом обеими руками;рекомендуется кататься в сухую и солнечную погоду. Если начался дождь, нужно прекратить движение и идти пешком;Не следует оставлять электросамокаты заряжаться на ночь.