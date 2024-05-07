Российские чиновники продолжают пересаживаться на «Москвичи»

На этот раз стало известно, что модели возрожденной марки получили власти Балашихи. По данным пресс-службы российского производителя, администрация подмосковного региона приобрела 14 лифтбеков «Москвич 6» и два кроссовера «Москвич 3». Кроме того, автомобили столичной компании пополнили автопарки других региональных властей.
Десять «Москвичей» приобрело подведомственное Минимуществу республики Хакасия учреждение «Айтыс», сотрудники которого занимаются транспортным обеспечением большинства госучреждений региона. Кроме того, отечественные автомобили закупили власти Владимирской и Нижегородской областей. Причем последние в прошлом году уже получили 17 кроссоверов «Москвич 3».
Так же стало известно, что несколько отечественных кроссоверов пополнили автопарк Федеральной службы охраны. На профильных сайтах ведомства появились фотографии «Москвича 3» с номерными знаками серии Е***КХ московского региона.
В конце марта российские чиновники получили новые Lada Aura. Причем сотрудники Министерства финансов сообщили, что отечественный седан не уступает BMW 5 серии.