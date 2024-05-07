Российские чиновники продолжают пересаживаться на «Москвичи»

На этот раз стало известно, что модели возрожденной марки получили власти Балашихи. По данным пресс-службы российского производителя, администрация подмосковного региона приобрела 14 лифтбеков «Москвич 6» и два кроссовера «Москвич 3». Кроме того, автомобили столичной компании пополнили автопарки других региональных властей.

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Десять «Москвичей» приобрело подведомственное Минимуществу республики Хакасия учреждение «Айтыс», сотрудники которого занимаются транспортным обеспечением большинства госучреждений региона. Кроме того, отечественные автомобили закупили власти Владимирской и Нижегородской областей. Причем последние в прошлом году уже получили 17 кроссоверов «Москвич 3».

Так же стало известно, что несколько отечественных кроссоверов пополнили автопарк Федеральной службы охраны. На профильных сайтах ведомства появились фотографии «Москвича 3» с номерными знаками серии Е***КХ московского региона.

В конце марта российские чиновники получили новые Lada Aura. Причем сотрудники Министерства финансов сообщили, что отечественный седан не уступает BMW 5 серии.