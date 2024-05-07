BMW опять заняли первое место в антирейтинге Москвы

В Москве с начала года отправили на спецстоянки более 1 тыс. автомобилей без номеров для проверки полицией. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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«По решению Антитеррористической комиссии города автомобили без номеров или с подложными номерами перемещаются на специализированные стоянки. Там их проверяют сотрудники правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

По данным Дептранса, чаще всего на спецстоянки попадали автомобили BMW (10% случаев), а также Mercedes, Toyota, Zeekr. Отмечается, что машины этих марок отправляли на проверку, поскольку они могли быть связаны с криминалом или находиться в угоне.

До этого сообщалось, что импорт легковых машин в Россию упал на треть. В апреле 2024 года в страну было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Автомобилей с пробегом (старше трех лет) в апреле привезли в РФ на 22% меньше, чем в марте (31,6 тыс. ед.). Также апрельский объем оказался на 9% ниже уровня годичной давности. Всего по итогам четырех месяцев 2024 года в Россию ввезли 270,3 тыс. новых легковых автомобилей (в 2,2 раза больше по сравнению с январем — апрелем прошлого года) и 114,9 тыс. с пробегом (–18,6%).

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