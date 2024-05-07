Omoda отзывает кроссоверы из-за ломающейся подвески

Подразделение китайского бренда в Малайзии объявило сервисную кампанию, под действие которой попали 600 паркетников C5. Отзыв был объявлен после тщательного расследования инцидента, произошедшего в конце апреля — тогда у автомобиля во время движения переломилась задняя балка.

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Владелец повреждённого автомобиля подчеркнул, что не попадал в ямы и другие дефекты, которые могли привести к разрушению балки задней оси, машина не была участником ДТП.

В результате тщательного изучения происшествия эксперты Omoda подтвердили наличие проблемы в подвеске и пришли к выводу, что причины дефекта кроются в ошибке калибровки сварочного оборудования на заводе в Китае. В результате некорректной работы станка сварной шов оказался недостаточно прочным и со временем лопнул.

«После всестороннего расследования поставщик сообщил, что проблема возникла из-за модернизации оборудования, в ходе которой изношенный наконечник сварочного аппарата заменили новым. После его замены была неправильно проведена калибровка оборудования», — отметил вице-президент Chery Malaysia Ли Вэнь Сян.

Под действие сервисной кампании попали все машины, собранные на площадке в период с 14 по 17 августа 2023 года.

Для устранения проблемы дилеры заменят заднюю подвеску в сборе. Для владельцев все работы будут проведены бесплатно, а вся процедура займёт около двух часов.

Стоит отметить, что на малазийском рынке модель продаётся под названием Chery Omoda 5. Покупателям предложена единственная версия с 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом. Цены на кроссовер варьируются от 108,4 до 118,4 тысячи ринггитов (от 2,1 от 2,3 млн рублей).

Доберётся ли отзывная кампания до России, пока неизвестно. Модели для Азии и нашей страны имеют ряд отличий, в том числе на российском рынке вседорожник также доступен в переднеприводном исполнении и с наддувным двигателем объёмом 1,6 литра. Однако не исключено, что для задней подвески могли использоваться аналогичные компоненты.