Самый дешевый Geely получил версию для картинга с антикрылом

У трехметрового электромобильчика появилось исполнение Go Kart Edition, которое Geely описывает как «городской микроэлектрический карт». От обычной Panda машина отличается бампером более спортивного вида и имитацией диффузора сзади, специальными расцветками и 14-дюймовыми колесными дисками с цветными блоками, а также антикрылом на крыше.

© Motor.ru

За счет «спортивных» элементов Go Kart оказался крупнее Panda Mini. Длина и высота выросли на 85 миллиметров, до 3150 и 1685 миллиметров соответственно; ширина — на 18 миллиметров, до 1540.

Салон менять не стали, сохранив узкую приборную панель диагональю 9,2 дюйма, восьмидюймовый экран-планшет мультимедийной системы и усеченный снизу руль. В оснащении — навигатор, дистанционное управление кондиционером, функция беспроводного соединения медиасистемы со смартфоном и голосовой помощник. В багажник при сложенных спинках задних сидений может поместиться до 800 литров груза.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Силовая установка мощнее не стала: электродвигатель на задней оси выдает максимум 41 лошадиную силу и 110 Нм крутящего момента. Емкость литий-железо-фосфатной батареи 17 киловатт-часов, что позволяет проезжать без подзарядки до 200 километров по китайскому измерительному циклу CLTC. Максимальная скорость — 100 километров в час. Доступна экспресс-зарядка, с помощью которой пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов можно за полчаса.

Принимать заказы на Panda Go Kart производитель начал в конце апреля, а полноценные продажи стартуют 9 мая. Стоимость на этапе предзаказа составляет 48 900 юаней — 628 тысяч рублей. Для сравнения: Panda Mini с тем же запасом хода стоит 40 тысяч юаней (513 тысяч рублей).

Тем временем в полку конкурентов Panda прибыло: свой «игрушечный» электрокар появился у FAW. На днях китайский госконцерн начал продажи хэтчбека Bestune Pony с моторчиком на 27 сил, 170-километровым запасом хода и еще более низкой ценой — 3900 долларов, что равно 360 тысячам рублей.