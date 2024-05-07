Стало известно, какие модели АвтоВАЗа не подорожают в мае

Индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые модели, в том числе базовые Granta и Vesta. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. ТАСС

«Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta и к базовым моделям Vesta», - сказал Соколов. Газета.Ru

По словам главы компании, с ноября прошлого года, когда в прошлый раз происходила индексация, «накопленная инфляция составила порядка семи процентов». Таким образом, заключил он, цены на авто поднимут на показатель, который меньше указанного. Lenta.ru