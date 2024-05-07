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Стало известно, какие модели АвтоВАЗа не подорожают в мае

Индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые модели, в том числе базовые Granta и Vesta. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. ТАСС

«Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta и к базовым моделям Vesta», - сказал Соколов. Газета.Ru

По словам главы компании, с ноября прошлого года, когда в прошлый раз происходила индексация, «накопленная инфляция составила порядка семи процентов». Таким образом, заключил он, цены на авто поднимут на показатель, который меньше указанного. Lenta.ru

Стало известно, какие модели АвтоВАЗа не подорожают в мае
© РИА Новости
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