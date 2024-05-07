На сколько вырастут цены на Lada, рассказал глава АвтоВАЗа

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проиндексирует цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Индексация цен на автомобили Lada составит менее 3%», — сказал Максим Соколов.

О том, что «АвтоВАЗ» планирует с 13 мая 2024 года повысить цены на автомобили Lada, стало известно в конце апреля.

Так базовые версии Lada Granta не подорожают, но востребованные модификации прибавят от 51,1 до 66,1 тыс. рублей: максимальная прибавка затронет кросс-универсал, минимальная — обычные седаны и лифтбэки. На 1,1 тыс. рублей подорожают Granta Sport и Granta Sportline.

У Lada Vesta подорожают версии Sportline и Sportline Black. Универсал прибавит 12 тыс. рублей, седан — 17 тыс. рублей. Покупателям Lada Niva Legend и Niva Travel придется переплатить минимум 51,1 тыс. рублей.

По словам Соколова, себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. «АвтоВАЗ» и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен.

Ранее сообщалось, что Chery начала продажи новейшего кроссовера по цене Lada Niva Legend.