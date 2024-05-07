Названы самые проблемные модели Toyota

Эксперты перечислили самые ненадежные авто в модельном ряду Toyota. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование портала Hotcars, чей рейтинг был составлен на основании данных J.D. Power и Consumer Reports.

© Toyota

По мнению владельцев, самой проблемной машиной среди новых моделей стала Toyota bZ4X. Собственники электрокара недовольны качеством сборки и коробки передач. Кроме того, у машины всего за пару недель стоянки может полностью разрядиться аккумулятор. Специалисты назвали и частую проблему у bZ4X – у машин страдают болты ступицы, а это может привести к потере колеса во время движения.

Также в антирейтинг моделей Toyota попали:

Toyota GR Supra. Меньше всего повезло владельцам спортивного купе 2021 года с трехлитровым бензиновым двигателем, поскольку у такой модели быстро забиваются цилиндры. Также Supra отличается повышенным расходом масла, частыми поломками системы помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Toyota Sienna. Минивэн, по мнению специалистов, получил звание самого проблемного авто за всю историю японской марки. На пробегах от 160 тыс. км у этих машин выходят из строя механизмы раздвижной двери, ломаются датчики кислорода и трескается приборная панель.

© Toyota

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