В США появился редчайший автомобиль за 2,5 млн долларов

Этот шедевр представляет собой настоящее произведение искусства. Его экстерьер и интерьер украшены углеродным волокном и дополнены изысканными деталями из коричневой кожи, придающими автомобилю неповторимый шарм.

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Под капотом Pagani Utopia располагается мощный 6,0-литровый V12 Biturbo от Mercedes-AMG, который развивает 852 лошадиные силы и 1099 Нм крутящего момента. Энергия передается только на задние колеса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач или, для истинных эстетов, доступна 7-ступенчатая механическая коробка с фиксированными переключениями скоростей.

Кузов автомобиля изготовлен из углеродного волокна с добавлением титана для максимальной прочности и легкости. Вес Pagani Utopia составляет немного менее 1360 кг, обеспечивая впечатляющую динамику. Новинка предназначена не только для восхищенных взглядов, но и для элегантной езды. С учетом того, что будет произведено всего 99 экземпляров, большинству придется ограничиться лишь восхищением на расстоянии.

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