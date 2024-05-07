Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus

В России дебютировали несколько новых электромотоциклов Aurus Merlon. Они были продемонстрированы в ходе инаугурации президент РФ Владимира Путина, передает Telegram-канал No Limits.

По словам источника в автомобильном институте НАМИ, речь идет о восьми моделях.

Отмечается, что в общей сложности до конца 2024 года планировали произвести 50 таких мотоциклов. Из них 25 мотоциклов с боковым прицепом и 25 — без него. Однако, вероятно, их будет всего только 40 единиц, отметил собеседник.

Merlon оснащен электромотором мощностью 140 кВт (190 л.с.). Транспорт может разгоняться до 240 км/ч. Разгон электромотоцикла до 100 км/ч занимает менее четырех секунд. Батареи хватает на 200 км пробега. В транспорт встроены подогрев сидений и ручек, а также сенсорная приборная панель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дениса Мантурова, предзаказ на Aurus Merlon уже открыт. Он анонсировал появление мотоциклов в продаже в 2025 году.

Ранее научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» представил самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus.