Кроссовер Chery подешевел больше чем на миллион рублей

Гибридный кроссовер вышел на российский рынок, и на старте продаж его предлагали за 3 919 000 с учетом всевозможных скидок. Теперь тот же семиместный кроссовер в единственной версии Ultimate можно взять за 3 700 000 — тоже с различным акциями, включая выгоду по трейд-ин. То есть, стоимость модели за год уменьшилась на 5,6 процента. Однако без скидок она значительно выше и составляет 4 930 000 рублей.

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Tiggo 8 Pro e+ — первый гибрид Chery на российском рынке, но уже не единственный. Помимо него россиянам доступны Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid и Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid. На этом Chery останавливаться не собирается: до России доберутся также бензоэлектрические Tiggo 9 и Arrizo 8.

Tiggo 8 Pro e+ приводится в движение установкой на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента). В тандеме с ним работают два 88-сильных электромотора. Суммарная отдача установки равна 235 силам.

Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле — 1,3 литра на 100 километров, без активации ДВС кроссовер сможет проехать до 75 километров. Максимальная скорость равна 180 километрам в час.

Chery, у которой уже немаленький ассортимент подконтрольных марок в России, может запустить еще одну. В базе Роспатента обнаружился загадочный логотип Couggo, правообладателем которого указана Chery Automobile. Последняя часть названия, судя по всему, взята от Tiggo, а первая отсылает к слову cougar — «пума» на английском.