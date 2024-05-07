Kia показала футуристичной EV3

Глобальный дебют нового «зелёного» паркетника корейской марки пройдёт 23 мая. В продажу этот SUV поступит позже в текущем году.

Южнокорейский бренд представил концептуальный субкомпактный кроссовер EV3 в рамках Kia EV Day, мероприятие прошло в октябре прошлого года. Сейчас производитель уже находится на завершающей стадии разработки серийного варианта этого паркетника, которому решено оставить прежнее имя. Как и в случае с EV9 и EV5, товарная версия будет мало чем отличаться от шоу-кара.

Мировой дебют нового «зелёного» паркетника Kia пройдёт примерно через пару недель, 23 мая. А пока что компания решила показать несколько тизеров серийной версии электромобиля. Судя по этим кадрам, у серийной версии EV3 будет немного изменений по сравнению с одноимённым прошлогодним концептом.

Так, паркетнику оставили примерно ту же форму головной оптики, хотя «хвост», проходящий по боковинам под кромкой капота, стал короче. Ещё фарам изменили световой рисунок, но роль светодиодных ДХО по-прежнему исполняют тонкие линии. Модели оставили обвес по периметру кузова, выполненный из некрашеного пластика (включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки).

Фонари у серийного кроссовера имеют ту же «разветвлённую» форму, что и у концепта, но несколько иную «начинку». По центру широкой плашки, которая проходит через всю ширину багажной двери находится камера. В верхней части пятой двери расположен лаконичный спойлер с интегрированным стоп-сигналом, похожий на тот, что был у шоу-кара.

Интерьер товарного паркетника Kia EV3 на тизерах пока не засветился, ожидается, что он получит ряд изменений по сравнению с концептуальным вариантом. Напомним, шоу-кар получил горизонтально вытянутое табло, объединяющее виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы, а также «сплюснутое» с двух сторон двухспицевое рулевое колесо. Его фишкой стала подъёмная подушка заднего сиденья, которая позволяет разместить за первым рядом, к примеру, электросамокат, чтобы зарядить его от салонной розетки.

В основу Kia EV3 ляжет платформа E-GMP разработки Hyundai Motor, при этом в отличие от EV 9, 800-вольтовая архитектура будет заменена 400-вольтовой. Предполагается, что модели предложат пару тяговых батарей на выбор – ёмкостью 58 и 77,4 кВт*ч. Вероятно, у стартовых исполнений кроссовера будет один электродвигатель, а версии подороже оснастят двухмоторной силовой установкой.

В компании отметили, что продажи нового «зелёного» паркетника начнутся позже в текущем году, более конкретного срока пока нет. Ранее сообщалось о том, что главными рынками сбыта для электромобилей Kia являются США, Европа, Китай, Индия и Южная Корея. Сейчас известен ориентировочный ценник EV3 в Штатах: по данным Automotive News, стоимость может начинаться с 32 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу).