Водители жалуются на протекающие Lada Vesta

Владельцы флагманских отечественных автомобилей производства АвтоВАЗа столкнулись с серьёзной проблемой. Так, на машинах начал появляться дефект, связанных с попаданием в салон воды через наружные зеркала, а чаще всего протечки возникают после посещения автомойки.

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Сообщается, что вода попадает в салон машины через заглушки боковых зеркал. В дилерских центрах Lada обрабатывают технологические отверстия двери с внешней стороны герметиком, но для этого необходимо сначала снять корпус.

Стоит отметить, что далеко не всегда сотрудники фирменных техцентров отечественного производителя готовы помогать своим клиентам. В ряде случаев дилер отказывается решать проблему по гарантии, ссылаясь на данные сервисной книжки, в которой указан регламент автомойки.

Так, согласно технической документации АвтоВАЗа, российские машины запрещено мыть под давлением более 2,1 бара, а расстояние от кузова до пистолета должно составлять не менее 50—70 см.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ провёл анализ цен на Lada и решил повысить их не на все модели. Руководство Волжского автозавода намерено скорректировать стоимость отечественных автомобилей. При этом, по словам главы тольяттинского автогиганта Максима Соколова, индексация цен не затронет базовые модели, в том числе Granta и Vesta в начальных комплектациях.

Помимо этого, производитель Lada Vesta объяснил, почему машина не ржавеет. Реальная эксплуатация отечественного автомобиля подтвердила высокую коррозионную стойкость кузова модели. Такой эффект достигается специальной обработкой в процессе производства.