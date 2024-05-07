В России взлетели продажи «Москвичей»

Лидером продаж среди кроссоверов марки стал бензиновый «Москвич 3», второе место по покупательскому спросу было отдано лифтбеку «Москвич 6», всего было реализовано 200 автомобилей, третье место у «Москвича 3е», электромобиль разошелся тиражом в 340 единиц транспортных средств.

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Если рассмотреть статистику продаж с начала года, то всего было реализовано 7 000 автомобилей марки, при этом из них 500 автомобилей пришлось на «Москвич 6» и 450 на «Москвич 3е», остальное количество у бензиновой версии.

Эксперты же связывают рост числа продаж с тем, что производитель возрожденной отечественной марки «Москвич» снизил стоимость продаваемых автомобилей на 700 000 рублей на модели, выпущенные в 2023 году. На этом фоне покупатели поспешили приобрести себе отечественный автомобиль по выгодной цене. По итогам продаж текущего месяца, статистика скорее всего не покажет положительный рост, так как скидка действует только на автомобили, выпущенные в 2023 году, на модельный ряд 2024 года данное предложение не действует. А количество автомобилей 2023 модельного года заканчивается.

Напомним, что автомобили «Москвич» собираются на базе китайского автомобиля JAC и являются его точной копией. Решение о выпуске идентичных автомобилей было принято на фоне того, что разработка нового транспортного средства требовала времени, а российский рынок прибывал в стадии глобального дефицита транспортных средств. Такое решение привело к ускорению запуска производства.