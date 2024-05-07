Aurus отдали завод Toyota в Санкт-Петербурге

Российский министр промышленности Денис Мантуров заявил, что до конца 2024 года на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнется производство автомобилей Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

Мантуров сообщил, что бывшие мощности Toyota передали Aurus «уже давно».

Aurus - российская марка автомобилей представительского класса, выросшая из проекта «Кортеж».

Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых, но и у людей со средним достатком.

В мае 2024-го Мантуров рассказал, что рестайлинговая версия Aurus Senat пока производится только для Гаража особого назначения (структура ФСО), а коммерческие поставки этого авто начнутся с 2025 года. Обновленный Aurus Senat представили на инаугурации Путина в 2024 году.