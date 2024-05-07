Стоимость премиального Geely рухнула на 450 тысяч рублей

С начала текущего месяца ряд автомобильных производителей пересмотрели стоимость актуального модельного ряда, представленного на российском рынке в сторону уменьшения. Так, популярный кроссовер Geely Monjaro, доступный в трех комплектациях, стал доступнее от 250 000 до 450 000 рублей.

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Базовая комплектация Geely Monjaro в версии Luxury, стала доступнее на 450 000 рублей и в настоящее время предлагается по цене от 4 244 990 рублей. В апреле текущего года аналогичная комплектация оценивалась от 4 694 990 рублей. На 350 000 рублей стала дешевле версия Flagship, которая теперь реализуется по цене от 4 544 990 рублей. И меньше всего подешевела самая дорогая топовая комплектация, которая оценена в 4 744 990 рублей, удешевление составило всего 250 000 рублей.

Несмотря на снижение стоимости на ряд комплектаций Geely Monjaro, оснащение осталось прежним.

Флагманский кроссовер Geely Monjaro представлен на российском автомобильном рынке только с одним типом силового агрегата, это 2,0-литровый турбированный мотор мощность которого заявлена в 238 лошадиных сил и 350 Нм. Привод только полный, трансмиссия восьмиступенчатая автоматическая.

Габариты Geely Monjaro составляют: в длину – 4 770 мм, дорожный просвет равен 210 мм, колесная база – 2 845 мм. Данные параметры приравнивают Geely Monjaro к не менее популярной модели Skoda Kodiaq.

Напомним, что в апреле текущего года кроссовер Geely Monjaro пережил очередной рестайлинг в ходе которого была переработана отделка интерьера кроссовера, а также переработке был подвергнут кузов автомобиля, получив новое исполнение. Популярность Geely Monjaro на российском автомобильном рынке находится на довольно высоком уровне, это подтверждается тем, что кроссовер вошел в ТОП-5 самых востребованы автомобилей по итогам прошлого месяца.