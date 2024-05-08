В Россию завезли микроавтобусы Volkswagen

Дилеры стали предлагать в России новые коммерческие автомобили Volkswagen. Об этом сообщает quto.ru.

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Так, цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter стоит 8 млн рублей: финальная цена зависит от мощности двигателя, оснащения и года выпуска машины.

За ту же сумму реально купить микроавтобус Volkswagen Transporter. А вот родственные Caravelle и Multivan встанут покупателю существенно дороже — от 9 до 15 млн рублей. В наличии, как уточнил продавец, есть более 100 новых автомобилей.

О том, какими путями техника попала на территорию РФ, не уточняется.

До этого стало известно, что китайская компания Geely впервые официально показала изображения своего новейшего электрокроссовера Galaxy E5.

Новинка станет первой полностью электрической моделью в линейке Galaxy. В Поднебесной кроссовер будут продавать за ¥150-200 тыс. юаней (1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему курсу). Внутри автомобиля установили как гибридные, так и полностью электрические силовые агрегаты. Габариты E5 составляют 4615х1901х1670 мм, а колесная база новинки — 2750 мм.