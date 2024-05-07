От Tesla потребовали раскрыть информацию об отзыве в США 2 млн машин

Национальное управление дорожной безопасности США потребовало от американской компания Tesla раскрыть подробности отзыва более 2 млн автомобилей в декабре 2023 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, речь идет об автомобилях с системой электронного помощника водителя Autopilot, официальный запрос уже направлен компании. Ожидается, что Tesla предоставит всю необходимую управлению информацию к 1 июля.

13 декабря 2023 года Tesla объявила об отзыве в США своих автомобилей для устранения проблем с системой автопилотирования. Отзыву подлежали выпущенные с 2012 по 2023 год машины моделей Model S, выпущенные с 2016 по 2023 год Model X, произведенные с 2020 по 2023 год Model Y и Model 3.

Система Autopilot в машинах Tesla в последние годы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Водители нередко пренебрегают рекомендациями Tesla относительно того, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека. Эта технология, как указывают в компании, является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.

В 2020 году американский сенатор Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) заявил, что руководству Tesla следует изменить название системы Autopilot, а также внести в нее несколько доработок. Законодатель пояснил, что название системы вводит водителей в заблуждение. У них создается ошибочное впечатление, что управление автомобилем можно в полной мере доверить компьютеру. Изменение названия может помочь исправить проблему, подчеркивал сенатор.