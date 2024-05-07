Автомобиль Aurus изначально разрабатывался для президента РФ. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявил основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез», автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, автомобили данной марки не только отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. Они собираются в России, из-за чего российский лидер Владимир Путин предпочитает именно эти машины.

Во время инаугурации Путина представили мотоциклы Aurus

«Как глава КНР Си Цзиньпин... Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus – это та машина, которая была собрана на территории РФ», – заключил эксперт.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».