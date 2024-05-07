Автоэксперт прокомментировал передачу Aurus завода в Петербурге

Передача бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге бренду Aurus свидетельствует о стремительном росте Aurus, которому необходимо пользоваться большими промышленными площадями, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он подчеркнул, что работа завода также обеспечит часть населения работой и отметил, что простаивание любого предприятия не приводит ни к чему хорошему.

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Значит Aurus дорос до такого размера, что может воспользоваться большими промышленными площадями. Это круто. Значит бренд растет. Главное, чтобы опять не были китайцы, — сказал специалист.

О передаче производственной площади завода Toyota в Петербурге Aurus сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что автопроизводитель получил бывший завод японской корпорации «уже давно».

Ранее заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал, что локализация производства машин Aurus в России составляет порядка 90%. При этом в последнее время производство некоторых компонентов машин перенесли из недружественных стран в лояльные государства.

В марте главный дизайнер Aurus Юрий Черненко анонсировал выпуск электромотоциклов. Специалист уточнил, что российский автомобильный бренд сейчас проводит активные испытания транспортного средства. Черненко также заявил о хороших перспективах для электромотоциклов.