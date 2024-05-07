Выплаты по ОСАГО мотоциклистам превысили возмещения по легковушкам

Средний размер возмещения по полису ОСАГО мототранспорта в 2023 году составил 93,6 тысячи рублей, что на 6% превышает выплаты по страховкам владельцев легковых автомобилей, следует из данных Банка России.

© Российская газетаРоссийская Газета

Величина компенсации ущерба, нанесенного имуществу потерпевших, по полисам мотоциклистов на 1% превысила показатель по страховкам легковушек. В то же время выплаты, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, были выше на 29%. Их размер в среднем составил 258,8 тысячи рублей.

Как объяснили в регуляторе, это связано с более серьезными последствиями для пострадавших по вине мотоциклистов. Выплаты по их полисам назначались в 2,4 раза чаще, чем по страховкам обычных автовладельцев.

Полис ОСАГО мототранспорта в прошлом году в среднем стоил 2,2 тысячи рублей и был в 3,3 раза дешевле полиса леговушек.