Мантуров назвал дату старта продаж нового Aurus Senat

Обновленные российские автомобили Aurus Senat пока производятся для Гаража особого назначения (ГОН). Коммерческие поставки машин начнутся не раньше 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

© Aurus

«Пока только для Гаража особого назначения производство, со следующего года будет коммерческая поставка», — сказал Мантуров.

До этого компания Aurus представила обновленную версию модели Senat.

Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, система кругового обзора и функция контроля утомляемости водителя, новая мультимедийная система NAMI MM-System. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Машина оборудована гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового мотора мощностью 598 л.с.

Также стало известно, что автомобили Aurus будут выпускаться на бывшем российском заводе Toyota, который расположен в Санкт-Петербурге. По словам Мантурова, площадка давно передана бренду. О том, какие первые автомобили сойдут с конвейера предприятия, не сообщается.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее сообщалось, что на бывшем российском заводе Toyota наладят выпуск автомобилей Aurus.