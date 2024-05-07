Navitel выпустил панорамный видеорегистратор

Компания Navitel представила первый панорамный видеорегистратор RS3 Duo Wide.

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Новинка получила объективы с суммарным углом зрения в 480 градусов (по 240 градусов каждый), сообщает пресс-служба компании.

Такая модель оснащена 2-дюймовым IPS-экраном. Салонная камера дополнена инфракрасными светодиодами для подсветки.

Устройство также оборудовано G-сенсором. Датчик удара можно настроить таким образом, чтобы он не срабатывал на бездорожье или трассе с неровным покрытием.

RS3 Duo Wide работает в режиме парковки без дополнительного источника питания благодаря аккумулятору на 280 мАч, уточняют представители компании.

Видеорегистратор поддерживает microSD-карты объёмом до 512 ГБ и снимает видео в 2К в режиме циклической записи, автоматически освобождая место для новых роликов.

Navitel RS3 Duo Wide работает от автомобильного зарядного устройства на 12/24В с USB-C разъёмом и поставляются с ваучером для программы «Навител Навигатор».