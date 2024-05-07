Mercedes-Benz представила авто для полиции

На выставке были представлены различные модели авто, такие как новый Vito Tourer и обновленный E-Class, особо защищенный S 680 Guard 4Matic, а также eVito Tourer, специально адаптированный для перевозки служебных собак.

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S 680 Guard оснащен двенадцатицилиндровым двигателем с мощностью 612 л.с. и объемом 5980 куб. см., обеспечивая высокий уровень безопасности и комфорта. Этот роскошный автомобиль имеет бронированную перегородку и холодильник, встроенный в задний центральный подлокотник. Он доступен в различных конфигурациях, а начальная цена составляет 457 100 евро (около 45 млн рублей).

Выставка GPEC собрала более 460 участников из 33 стран, представляя широкий спектр решений в области внутренней безопасности.

Ранее в США появился редчайший автомобиль за 2,5 млн долларов. Также Mercedes-Benz показал обновленный седан S-Class 2025 с новыми подушечками на подголовниках.