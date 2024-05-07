Apple возможно вернется к идее создать электромобиль

В Apple ищут партнера для создания электромобиля
Руководство американской корпорации Apple рассматривает возможность сотрудничества со стартапом по производству электромобилей. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источника, переговоры о сотрудничестве ведутся с компанией Rivian. Напомним, что ранее Apple приостановил проект Apple Car, хотя еще в 2023 году IT-гигант нанял дополнительное количество профессиональных водителей для тестирования своего первого беспилотного автомобиля.
Спустя некоторое время руководство корпорации свернуло все разработки и сократило штат проекта Apple Car. СМИ предположили, что компания «зашла в тупик». Примечательно, что общее количество тестировщиков достигало более 1600 человек.
Изначально у Apple были планы представить свой первый автомобиль-беспилотник к 2026 году, но дату анонса сначала перенесли, а потом и вовсе приостановили проект.