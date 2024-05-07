Apple возможно вернется к идее создать электромобиль

Руководство американской корпорации Apple рассматривает возможность сотрудничества со стартапом по производству электромобилей. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам источника, переговоры о сотрудничестве ведутся с компанией Rivian. Напомним, что ранее Apple приостановил проект Apple Car, хотя еще в 2023 году IT-гигант нанял дополнительное количество профессиональных водителей для тестирования своего первого беспилотного автомобиля.

Спустя некоторое время руководство корпорации свернуло все разработки и сократило штат проекта Apple Car. СМИ предположили, что компания «зашла в тупик». Примечательно, что общее количество тестировщиков достигало более 1600 человек.

Изначально у Apple были планы представить свой первый автомобиль-беспилотник к 2026 году, но дату анонса сначала перенесли, а потом и вовсе приостановили проект.