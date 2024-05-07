Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России

Китайские легковые автомобили в настоящее время занимают лидирующие позиции по числу продаж на российском рынке и это не удивительно, так как их стоимость и оснащение способно конкурировать с более дорогими западными брендами.

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Аналитики изучили представленные на российском рынке китайские кроссоверы и назвали самые дешевые модели, которые можно купить наиболее выгодно в мае текущего года.

Самым дешевым представителем китайского автопрома эксперты назвали Livan X3 Pro в базовой комплектации, который реализуется по цене от 1 559 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощностью 103 лошадиных силы, который работает в сочетании и передним приводом и бесступенчатым вариатором.

На втором месте рейтинга расположился кроссовер JAC JS3, стоимость которого оценена в 1 699 000 рублей. В движение JAC JS3 приводит 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 109 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия шестиступенчатая механическая.

Третье место по доступности было отдано Chery Tiggo 4 Pro, стоимость которого заявлена от 1 770 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 113 лошадиных сил, трансмиссия вариаторная или пятиступенчатая механическая, привод только передний.

На четвертом месте расположился Haval Jolion, которой в дорестайлинговом исполнении реализуется по цене от 1 849 000 рублей. В движение Haval Jolion приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 143 лошадиных силы, коробка передач шестиступенчатая механическая, более дорогие комплектации также доступны с роботизированной трансмиссией.

Замыкает пятерку самых доступных китайских кроссоверов Haval M6 с ценой в 1 979 000 рублей. Кроссовер приводит в движение 1,5-литровый 143-сильный бензиновый мотор. Трансмиссия семиступенчатая роботизированная или шестиступенчатая механическая, привод исключительно передний.