Самые популярный пикапы в России

Рынок пикапов в России за год вырос почти вдвое. В первом квартале текущего года в стране было продано в общей сложности 5860 новых пикапов, что на 93,6% больше, чем годом ранее.

© Great Wall

Рынок пикапов в России за год вырос почти вдвое. В первом квартале текущего года в стране было продано в общей сложности 5860 новых пикапов, что на 93,6% больше, чем годом ранее.

Первое место на российском рынке в первом квартале 2024 года занял китайский бренд Great Wall, было реализовано 1925 автомобилей, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2023 года. За ним следует УАЗ с 993 проданными пикапами (+57,1%). Замыкает тройку лидеров компания JAC, квартальные продажи пикапов которой выросли в 5,4 раза, до 797 единиц. Также в пятерку лидеров вошли RAM и Sollers с квартальными продажами на уровне 453 (+39,8%) и 364 единицы соответственно.

Самым продаваемым пикапом в России стал китайский Great Wall Poer KingKong, чья реализация в первом квартале составила 1877 единиц, 838 из которых были проданы в марте.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.