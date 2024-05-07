$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

15 улучшений в обновленном Aurus Senat

Обновленный лимузин Aurus Senat получил новую мультимедиа NAMI MM System

15 улучшений в обновленном Aurus Senat
© За рулем

Напомним, на обновленном лимузине Aurus Senat избранный президент Владимир Путин отправится сегодня на церемонию инаугурации.

Вчера «За рулем» уже рассказал немного об этом автомобиле, который претерпел рестайлинг, и вот теперь новые подробности.

Изменения в Аурусе

  • Новая мультимедиасистема NAMI MM System
  • Новая акустическая система
  • Камеры кругового обзора
  • Новые матричные фары
  • Новые задние светодиодные фонари
  • Система контроля за усталостью водителя
  • Система ночного видения
  • Салонное зеркало с потоковым видео
  • Оптимизировано расположение рулевой колонки
  • Новый электронный селектор трансмиссии
  • Оптимизированы программы управления трансмиссией и АБС
  • Оптимизирована система питания
  • Алюминиевый капот
  • Новая решетка радиатора
  • Колеса нового дизайна.

В силовой агрегат изменения не вносили: под капотом стоит все тот же битурбомотор 4.4 V8, 598 л.с. в тандеме с электромотором, 9-ступенчатая АКП. У автомобиля постоянный полный привод.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в перспективе Aurus ждут еще два обновления – в 2026 и 2030 годах.