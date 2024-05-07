В Tesla началась вторая волна увольнений

В Tesla с подачи гендиректора Илона Маска проходит большая кадровая чистка на фоне падения продаж электромобилей и разворота компании в сторону искусственного интеллекта.

В последние пару месяцев компания Tesla находится в центре внимания деловых СМИ из-за ряда плохих новостей, главная из которых — плохая отчётность за первый квартал текущего года. В январе-марте Tesla продала в мире 386 810 электромобилей, на 8,5% меньше по сравнению с АППГ. Чистая прибыль сократилась на 55% до 1,13 млрд долларов. Сами по себе эти показатели не такие уж плохие, но они наложились на другие официальные и неофициальные тревожные сообщения о компании Tesla.

5 апреля информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Tesla закрыла проект бюджетного электромобиля за 25 000 долларов, который должен был выйти на рынок в следующем году, и будет вместо него разрабатывать беспилотное такси. Илон Маск назвал эту публикацию Reuters ложью, но при этом тут же назначил на 8 августа премьеру именно беспилотного такси.

23 апреля во время общения с инвесторами Tesla Илон Макс уточнил, что некие новые, более доступные электромобили у компании всё же будут, но лишь как производные от уже существующих платформ. Эти новинки должны в ближайшие годы помощь компании выйти на уровень производства в 3 млн машин в год. В 2023 году Tesla произвела 1,85 млн электромобилей. Как Tesla собирается обеспечить такой большой рывок в условиях глобального снижения спроса на электромобили, пока не очень понятно.

В середине апреля из многочисленных утечек стало известно о том, что Tesla начала крупную волну сокращений по всему миру, затронувшую примерно 10% её штата или около 15 000 человек. Свежая публикация журнала Electrek, основанная на анонимных свидетельствах сотрудников Tesla, сообщает, что в компании идёт уже вторая волна сокращений, так что в итоге работы могут лишиться 20% её сотрудников. Увольнения идут почти во всех подразделениях, в том числе в отделе развития сети зарядных станций и в сервисном отделе. Сокращение ремонтников вызвало наибольшее удивление у сторонних наблюдателей, так как Tesla буквально завалена рекламациями из-за различных дефектов и ошибок ПО в её электромобилях. Впрочем, Tesla давно использует теневые методы работы с жалобами, так что, видимо, может позволить себе сократить настоящий сервисный отдел.

На данный момент всё указывает на то, что Илон Маск консолидирует ресурсы компании Tesla в области искусственного интеллекта в целом и автопилота в частности, а развитие линейки традиционных электромобилей ведётся по остаточному принципу. В рамках апрельского общения с инвесторами Маск в ответ на многочисленные вопросы по бюджетной модели Tesla заявил буквально следующее: «Если вы думаете, что Tesla — автомобильная компания, то это в корне неверно, и если вы задаете неправильные вопросы, то не можете получить правильных ответов. Если кто-то не верит, что Tesla может решить проблему автопилота, ему не следует быть нашим инвестором».

Илон Маск давно одержим автопилотом, вот только его наиболее продвинутая версия — Tesla FSD (Full Self-Driving) — по-прежнему находится в режиме бета-тестирования и не может быть легализована на текущем уровне законодательства и общественной этики. Тем не менее Маск считает, что за самоуправляемыми машинами будущее, поэтому вместо бюджетного электромобиля за 25 000 долларов будет беспилотное такси с неясными коммерческими перспективами.

Помимо автопилота Tesla сейчас интенсивно, как ей кажется, развивает проект Tesla Bot, он же Tesla Optimus — это управляемый искусственным интеллектом человекоподобный робот-помощник. Опытные образцы таких роботов уже работают на Гигафабрике Tesla в Техасе и выполняют простейшие операции, к концу этого года начнётся системное замещение людей роботами Tesla Optimus на заводах компании, а в конце 2025 года Илон Маск намеревается запустить роботов-помощников в широкую продажу. Последнего, скорее всего, не будет, потому что, как и в случае с автопилотом, клиентская эксплуатация роботов-помощников упрётся в протоколы безопасности и неразрешимые этические противоречия. Проще говоря, роботов-помощников, нельзя будет легализовать. В лучшем случае таких роботов можно будет продать другим компаниям, чтобы они использовали из на своих заводах, но носить сумки пенсионерам они не будут — никто не разрешит.