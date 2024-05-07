Новый Mercedes оценили в 21,5 млн рублей

Компания Mercedes-Benz объявила о начале продаж на домашнем рынке нового суперкара AMG GT 63 S E Performance.

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Стоимость новинки начинается от 217 770 евро, сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового битурбомотора AMG 4.0 V8 мощностью 612 л. с. на передней оси и 150-киловаттного синхронного электродвигателя на задней. Последний работает в паре с электронноуправляемой 2-ступенчатой трансмиссией.

Мощность силовой установки составляет 600 кВт (816 л.с.), максимальный крутящий момент – 1420 Нм.

Суперкар разгоняется с места до «сотни» всего за 2,8 секунды; его максимальная скорость составляет 320 км/ч.