Новые кроссоверы российской сборки стали поступать к дилерам

Поставки кроссоверов Forthing T5 EVO российской сборки дилерам сети Ixen официально стартовали в России. В скором времени эти автомобили появятся в 35 автосалонах в 31 городе нашей страны.

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Локальная сборка позволила лучше подготовить Forthing к российским климатическим условиям и интегрировать ряд важных адаптаций. К ним относятся обогревы лобового стекла и рулевого колеса. Они дополняют уже установленные на автомобиль подогревы наружных зеркал и передних сидений.

Ещё одной особенностью кроссовера Forthing T5 EVO российской сборки стала полностью русифицированная мультимедийная система. Кроме того, переработанной оказалась и графика цифровых экранов. Монохромную цветовую схему сменило более яркое цветное решение. Такая же мультимедийная система используется на 7-местном автомобиле Forthing Yacht.

Фото: Пресс-служба Ixen Motors

В основе Forthing T5 EVO лежит модульная архитектура EMA. В движение кроссовер приводит связка 1,5-литрового мотора Mitsubishi мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатого "робота" от мирового производителя Magna.

Фото: Пресс-служба Ixen Motors

Точные размеры Forthing T5 EVO составляют 4565 х 1860 х 1690 мм при колёсной базе 2715 мм. В его салоне расположен единый кластер из двух экранов с полностью русифицированной системой мультимедиа.

В зависимости от комплектации, стоимость Forthing T5 EVO с учетом максимальных выгод составляет 2 480 000 - 2 790 000 рублей.