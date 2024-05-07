На новые грузовики КамАЗ ввели гарантию на 450 000 километров

Это распространённая практика, которую впервые ввели европейские производители комтранса. Пакет сервисных услуг действует 3 года или 450 000 пробега, заранее фиксируя стоимость будущих ТО. И всё это время на автомобиль вдобавок распространяется полноценная гарантия.

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Кроме того, в течение срока действия пакета сервисных услуг на грузовике заменят аккумуляторные батарей. Вдобавок предусмотрены эвакуация неисправного автомобиля до ближайшего сервиса, ️предоставление подменной машины при длительном ремонте, а также инженерно-аналитическое сопровождение.

Эти условия пока распространяются только на флагманские седельные тягачи 54901. С января по март выпуск этих грузовиков увеличился более втрое, составив 1618 единиц. Дальнейшему росту объёмов должно поспособствовать расширение гаммы версий — это самосвалы, шасси и развозные фургоны.

А ещё КамАЗ представил странного вида трёхосный карьерный самосвал «Атлант-50». Модель получилась очень широкой: из-за этого инженерам пришлось организовать «входную группу оперения шасси» — с мощным бампером, стальными крыльями и лесенкой.