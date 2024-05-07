Рассекречен интерьер обновленного Aurus Senat

Обновленный Aurus Senat: рассекречен интерьер
7 мая 2024 года в рамках торжественной церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина был продемонстрирован обновленный автомобиль Aurus Senat Limousine. Позже компания НАМИ рассекретила интерьер модели.
Относительно модели уходящего образца нетронутыми оставили только кресла.
Так, если прежде передняя панель была вытянутой в горизонталь, то теперь она стала Т-образной. На консоли - большой сенсорный дисплей.
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Принципиально иными стали приборы - они по-прежнему "рисованные". Изменился руль, хорошо виден новый селектор трансмиссии. На дверях уменьшена площадь декоративных вставок из дерева.
Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. (880 Нм).
Обновленная версия автомобиля Aurus Senat пока производится только для Гаража особого назначения, но коммерческие поставки начнутся в 2025 году.
В то же время выпуск Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года.