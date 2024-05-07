Рассекречен интерьер обновленного Aurus Senat

7 мая 2024 года в рамках торжественной церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина был продемонстрирован обновленный автомобиль Aurus Senat Limousine. Позже компания НАМИ рассекретила интерьер модели.

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Относительно модели уходящего образца нетронутыми оставили только кресла.

Так, если прежде передняя панель была вытянутой в горизонталь, то теперь она стала Т-образной. На консоли - большой сенсорный дисплей.

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Принципиально иными стали приборы - они по-прежнему "рисованные". Изменился руль, хорошо виден новый селектор трансмиссии. На дверях уменьшена площадь декоративных вставок из дерева.

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Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. (880 Нм).

Обновленная версия автомобиля Aurus Senat пока производится только для Гаража особого назначения, но коммерческие поставки начнутся в 2025 году.

© НАМИ

© НАМИ

В то же время выпуск Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца 2024 года.