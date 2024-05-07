Представлен один из последних Bentley в двигателем W12. Галерея

Тираж двухдверки составит 16 экземпляров. Каждая получит 750-сильный двигатель, выхлопную систему из титана и уникальный, созданный в соответствии с требованиями заказчика дизайн. Например, для Batur Convertible Car #0, на котором обкатают техпроцессы, выбрано необычное сочетание глянцевого и матового оттенка Vermillion, деталей из углеволокна, а также распечатанных из розового золота элементов салона.

© Motor.ru

Родстер Bentley Batur Convertible будет выпущен в количестве 16 штук. Каждый адаптируют под вкусы заказчика и оснастят битурбодвигателем W12 6.0. Мотор, который уже летом снимут с производства, здесь развивает 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента — больше, чем на любом другом Bentley. Как и в случае с купе Batur, открытой машине также будут положены восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полностью титановая выпускная магистраль.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Впрочем, главное в Batur Convertible — это, конечно же, возможности персонализации. Выбор цветов кузова, к примеру, не ограничен палитрой Mulliner, а включает индивидуальную окраску и даже нанесенную вручную графику. Кастомизировать предложено практически всё — от крыши до накладки Airbridge на обтекателях за сиденьями. По желанию клиента внешний декор сделают темным либо светлым, с глянцевой или же матовой поверхностью. А для решетки радиатора предложат окраску с эффектом омбре, то есть с плавным переходом одного цвета в другой.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Первый демонстрационный образец Batur Convertible имеет двухцветную схему окраски Vermillion Gloss / Vermillion Satin, дополненную элементами из углепластика под глянцевым лаком. Рамка решетки радиатора выполнена в Gloss Dark Titanium и сочетается с узором омбре на сетке, который перетекает от черного Beluga в центре к яркому Vermillion Gloss по бокам. В Gloss Dark Titanium также окрашены линии на капоте и частично 22-дюймовые колеса. Салон, в свою очередь, украшают детали из розового золота, созданные в сотрудничестве с мастерами Ювелирного квартала Бирмингема.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Лимитированный родстер — третья модель Bentley Mulliner, разработанная в рамках программы Coachbuild. Названа новинка в честь вулканического кратерного озера Батур в Кинтамани на острове Бали. Как известно, топонимы в Bentley очень любят. Поэтому кроссовер Bentayga носит имя скального образования на Гран-Канарии, а баркетта Bacalar — озера на мексиканском полуострове Юкатан.