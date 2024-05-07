Chery сбросила кроссовер Exlantix с высоты 10-этажного дома

В последнее время марка Chery подходит нестандартно к испытаниям на безопасность выпускаемых автомобилей. Недавно "РГ" рассказывала, что кроссовер Jetour T2 на полном ходу пробил кирпичные стены. Теперь Chery сбросила дебютанта рынка - кроссовер Exlantix ET (Exeed Sterra ET) - с высоты 32 метра.

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Автомобиль был поднят над землёй при помощи крана за заднюю часть. Затем Sterra ET был отправлен в свободный полёт, в процессе которого была набрана скорость около 90 км/ч. На земле кроссовер, весящий 2,2 тонны, встретился со стальным листом.

© Российская Газета

После краш-теста кроссовер был изучен группой специалистов, их выводы приводит сайт "Китайские автомобили". Передняя часть разрушена, однако энергию удара в значительной степени удалось погасить лонжеронам. Передний стойки автомобиля не деформировались, двери открывались свободно, выдвигающиеся ручки работали в штатном режиме. Все подушки сработали.

© Российская Газета

Особое внимание было приковано к аккумулятору. Никаких признаков возгорания или дыма не обнаружено, система отключила подачу электроэнергии после столкновения.

Летом на российский рынок выйдет седан Exeed Sterra ES, который будет предложен под брендом Exlantix. Кроссовер Sterra ET/Exlantix ET может добраться до нас до конца текущего года.