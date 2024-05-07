Трассу «Дон» накрыла песчаная буря

Песчаная буря накрыла федеральную трассу М-4 «Дон» в Воронежской области во вторник, 7 мая. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Журналисты пояснили, что в регионе действует желтый уровень погодной опасности.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, машины на небольшой скорости едут сквозь бурю, включают задние противотуманные фары, мигают ими, чтобы обозначить свое местонахождение и не попасть в аварию.

Пресс-служба компании «Автодор» ранее предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях на трассе М-4 «Дон».

В компании отметили, что в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, через которые проходит трасса, ожидаются сильный западный ветер, дожди и мокрый снег, возможен град.

В связи с этим, заметили в пресс-службе, водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим.