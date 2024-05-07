Nio нашла поставщика аккумуляторов для конкурента Tesla Model Y

Китайский производитель электромобилей Nio заключил соглашение с более крупным конкурентом BYD о поставках батарей для нового автомобильного бренда Onvo, нацеленного на конкуренцию с Tesla Model Y. Об этом агентству Reuters сообщили три осведомленных источника.

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Планировавшая ранее собственное производство аккумуляторов, Nio в декабре отказалась от этих планов ради снижения издержек из-за убытков. Теперь к уже работающему с компанией поставщику CATL присоединится BYD, которая будет поставлять более компактные батареи для одной из версий Onvo L60.

Другой китайский производитель CALB обеспечит Onvo более емкими аккумуляторами на 85 кВт*ч, рассказал один из источников издания. От комментариев Nio, CALB и BYD воздержались.

Сделка с Nio позволит BYD расширить источники дохода помимо продаж собственных электрокаров. Она также показывает остроту конкуренции за снижение цен на электромобили и их ключевой компонент — батареи.

По данным Gaogong Industrial Institute, в 2023 году BYD реализовала лишь 5% выпущенных аккумуляторов сторонним клиентам, включая завод Tesla в Берлине. Большая часть продукции шла на собственные машины.

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