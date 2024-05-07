Электрокроссовер Exeed сбросили с высоты десятиэтажного дома

Компания Exeed сбросила электрический кроссовер Exlantix ET с высоты 32 метров на железную плиту. Представители китайского премиального бренда решили провести необычный краш-тест, чтобы продемонстрировать преимущества конструкции кузова, а также безопасность машины. Судя по всему, если бы в момент падения в кроссовере находились пассажиры, они бы остались целы. При этом аккумулятор электрокара, который мог бы спровоцировать возгорание, также не пострадал.

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В результате удара кузов электрокроссовера полностью разрушился до передних стоек. Однако организаторы сумели без проблем открыть двери машины, а также не выявили повреждений батареи, поскольку подача энергии автоматически прекратилась, а технические жидкости не протекли. При этом подушки в салоне Exlantix ET сработали штатно. В результате краш-теста специалисты продемонстрировали эффективное поглощение энергии удара кузовом, а также высокий уровень защиты пассажиров и аккумулятора.

В Китае Exlantix ET будет доступен в гибридной и полностью электрической версиях. В зависимости от модификации мощность кроссоверов составит от 252 до 561 лошадиной силы. Электрокар сможет проезжать без подзарядки до 760 километров. Запас хода гибридной версии составит около полутора тысяч километров. На предпродажах минимальная стоимость модели составляет 199 000 юаней (около 2,5 миллионов рублей). При этом Exeed Exlantix ET ожидают и на российском рынке.

Серийное производство Exlantix ET запустили в Китае в январе. Тогда же стало известно, что Chery планирует привезти батарейный кроссовер в Россию.