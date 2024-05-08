Rolls-Royce Cullinan обновился и получил странное «лицо»

Роскошный вседорожник пережил модернизацию в середине жизненного цикла, и она оказалась довольно смелой для консервативного бренда. Cullinan, который получил приставку Series II, полностью переделали передок: у него узкие фары с «клыками» ДХО, опускающимися до бампера, где воздухозаборники расположены слегка под наклоном. Аналогично стандартному Cullinan обновилась и топовая Black Badge.

Вертикальные линии в оформлении передней части, включая дневные ходовые огни, должны напоминать «освещенные небоскребы в мегаполисах», отмечает Rolls-Royce. Решетка радиатора без рамки по бокам подсвечивается, как на некоторых моделях материнской BMW. Также с обновлением у Cullinan впервые появились крупные 23-дюймовые колесные диски и новая светло-коричневая кузовная краска Emperador Truffle.

У «бунтарского» Cullinan Black Badge колеса другие, черная фигурка «Духа экстаза» и другие темные элементы декора.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Салон кроссовера остался почти прежним, если не считать «Дух экстаза» под аналоговым циферблатом. Карбоновая передняя панель покрыта как минимум шестью слоями лака. Сиденья, обитые бамбуковой тканью Duality Twill, украшены вышивкой из 2,2 миллиона стежков, на которые ушло почти 18 километров нити. Использовать бамбук в Гудвуде решили после посещения Ботанического сад Райоль на Лазурном берегу, рядом с которым расположен бывший зимний дом сэра Генри Ройса — вилла Мимоза.

Cullinan по-прежнему оснащается 6,75-литровым ДВС V12 с двойным турбонаддувом, выдающим 571 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. С ним кроссовер доживет до конца жизненного цикла, а в 2030-м марка полностью откажется от топливных моторов.

Ранее сообщалось, что BMW задумала реорганизацию модельного ряда Rolls-Royce. По данным инсайдеров, из него исключат Ghost: седан отправят в отставку ради Alpina B7, чтобы избежать внутренней конкуренции.